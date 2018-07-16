Коммунальщики восстановили указатель маршрута на остановке «Тихвинский переулок»

Максим Ликсутов. Указатель маршрута, расположенный на остановке «Тихвинский переулок», восстановлен и закреплен на своем месте. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей. О выполненных работах отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Проведены работы по восстановлению информационного указателя маршрута на павильоне ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Тихвинский переулок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Напомним, портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель, пройдя несложную регистрацию. (ис)