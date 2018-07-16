Ещё
Коммунальщики восстановили указатель маршрута на остановке «Тихвинский переулок»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунальщики восстановили указатель маршрута на остановке «Тихвинский переулок» 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Указатель маршрута, расположенный на остановке «Тихвинский переулок», восстановлен и закреплен на своем месте. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей. О выполненных работах отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Проведены работы по восстановлению информационного указателя маршрута на павильоне ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Тихвинский переулок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Напомним, портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель, пройдя несложную регистрацию. (ис)
Управа района Марьина роща: последние новости
ФОК «Стрелецкий» распахнет двери для посетителей уже этой осенью Собянин осмотрел итоги благоустройства жилого квартала в Хамовниках Собянин отметил беспрецедентный уровень дискуссии вокруг программы реновации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым243
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина268
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Крым парализовало253
Франция закрывает торгпредство в России70
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение