Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, на 11-километровой магистрали появятся наземные переходы, остановки общественного транспорта, современные системы уличного освещения и светофоры. Через реку Цыганку возведут пешеходный мост, там укрепят береговую линию и построят очистные сооружения. Вдоль дороги создадут несколько зон отдыха, а в поселке Воскресенское разобьют парк со всей инфраструктурой. Все фасады зданий, расположенных рядом с дорогой, отремонтируют. До конца 2020 года в Новой Москве будет построено 325 километров дорог.