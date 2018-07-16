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Медицинский центр на улице Щепкина реконструируют
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Медицинский центр на улице Щепкина реконструируют 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные власти планируют в течение года реконструировать медицинский центр на улице Щепкина. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"Современная клиника, где пациенты получают помощь по международным стандартам, получит дополнительные кабинеты, лаборатории и вспомогательные помещения", − подчеркнул мэр.
Ранее Сергей Собянин сообщил москвичам о том, что в районе ЖК "Татьянин парк" в ТиНАО построят трехэтажную поликлинику. По словам мэра, новая поликлиника сможет принимать за смену 48 детей и 112 взрослых.
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