Медицинский центр на улице Щепкина реконструируют 

В течение года планируем сделать реконструкцию медицинского центра на улице Щепкина. Современная клиника, где пациенты получают помощь по международным стандартам, получит дополнительные кабинеты, лаборатории и вспомогательные помещения. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июля 2018 г.