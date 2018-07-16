В Нижегородском районе временно ограничат движение транспорта

фото Кирилла МартыноваВ Нижегородском районе временно ограничат движение транспортаВ Нижегородском районе на улице Деловой и Фрунзе временно ограничат движение. Об этом сообщается на сайте ЦОДД Нижнего Новгорода.

На улице Деловой планируется изменение движения с 16 июля по 30 сентября в связи с монтажом канализации. На улице Фрунзе движение будет ограничено движение с 16 по 22 июля в связи с проведением монтажных работ. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и следовать указанию дорожных знаков.