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В Нижегородском районе временно ограничат движение транспорта
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В Нижегородском районе временно ограничат движение транспорта 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото Кирилла МартыноваВ Нижегородском районе временно ограничат движение транспортаВ Нижегородском районе на улице Деловой и Фрунзе временно ограничат движение. Об этом сообщается на сайте ЦОДД Нижнего Новгорода.
На улице Деловой планируется изменение движения с 16 июля по 30 сентября в связи с монтажом канализации. На улице Фрунзе движение будет ограничено движение с 16 по 22 июля в связи с проведением монтажных работ. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и следовать указанию дорожных знаков.
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