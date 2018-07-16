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Медицинский центр на ул. Щепкина планируют реконструировать в течение года
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Медицинский центр на ул. Щепкина планируют реконструировать в течение года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Расположенный в центре Москвы Европейский медицинский центр планируют реконструировать в течение года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.
«В течение года планируем сделать реконструкцию медицинского центра на ул. Щепкина. Современная клиника, где пациенты получают помощь по международным стандартам, получит дополнительные кабинеты, лаборатории и вспомогательные помещения», — написал С. Собянин.
Центр расположен по адресу: ул. Щепкина, д. 35, рядом со спорткомплексом «Олимпийский». Здание имеет семь надземных и два подземных этажа, часть стен выполнена в виде навесного фасада с применением металлических композитных панелей кассетного типа. Во дворе установлен навес, цоколь первого этажа облицован натуральным камнем.
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