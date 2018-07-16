Движение в районе Семеновской набережной ограничено по 31 августа из-за строительства БКЛ метро

Движение транспорта в районе Семеновской набережной ограничено из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения в связи с продлением сроков строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро действует на участке Семновской набережной от д. 3/1, стр. 13а до пересечения с ул. Гольяновская; на участке Семеновской набережной в районе д. 2/1, стр. 1; на участке ул. Гольяновская от пересечения с Семеновской набережной до д. 2/1; на участке Проектируемого проезда №789 от пересечения с Семеновской набережной до д. 3/1, корп. 5», — говорится в сообщении.

Уточняется, что указанные ограничения действуют круглосуточно по 31 августа 2018 г. на одной полосе.