Любители фотографии соберутся 22 июля в парке «Кузьминки» на юго-востоке Москвы

Для любителей фотографии и желающих освоить искусство красивой съемки людей 22 июля в Кузьминском парке ЮВАО состоится мастер-класс «Как фотографировать людей красиво».

— На мастер-классе «Как фотографировать людей красиво» от фотошколы «Путь к Славе» можно будет попробовать себя в роли как профессионального фотографа, так и модели, — сообщил заместитель начальника культурно-массового отдела Николай Владимирцев.

Организаторы заверили, что на мастер-классе участники смогут на собственном опыте прочувствовать разницу между «фоткой» и «фотографией».

Начало мастер-класса в 15.00 в актовом зале (вблизи здания администрации). Для участия необходима предварительная регистрация по телефону 8 (916) 778-54-95 или по почте: Nesmetnoff@mail.ru.

Парк расположен по адресу: улица Кузьминский парк, дом 1, стр. 2.