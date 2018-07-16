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Жители обсудят дорожное движение
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Жители обсудят дорожное движение 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
18 июля сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) вновь встретятся с москвичами и ответят на их вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Встречи с жителями пройдут в восьми округах столицы — Центральном, Северном, Северо-Западном, Восточном, Юго-Восточном и других. Горожане смогут задать вопросы, связанные с организацией дорожного движения дорожному координатору своего округа.
— С начала года специалистам ЦОДД было задано более 300 вопросов, — рассказали в пресс-службе.
Сотрудники Центра организации дорожного движения с начала этого года провели порядка 55 встреч в префектурах округов и управах районов. Первые встречи состоялись в феврале этого года.
Мероприятия приносят положительные результаты. Так, в столице уже появились два новых пешеходных перехода и еще семь организуют в ближайшее время. На 14 участках обозначили жилую зону, на пяти улицах упорядочили хаотичную парковку, на одном перекрестке установили светофор, и до конца года будет построено еще пять. Также внесены изменения в режим работы трех светофоров и установлена камера фотовидеофиксации.
— Все это и многие другие изменения появились на улицах благодаря обращениям неравнодушных граждан, — добавили в пресс-службе ЦОДД.
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