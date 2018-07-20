С. Собянин призвал москвичей делиться идеями о праздновании Дня города через портал «Активный гражданин»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей высказывать свои предложения и пожелания по праздничной программе Дня города через портал «Активный гражданин». Такую запись он разместил на своей странице в Twitter.

«Готовимся ко дню рождения столицы, который будем отмечать 8 и 9 сентября. Вопрос к москвичам: какие мероприятия стоит включить в праздничную программу?», — написал мэр.

Соответствующий опрос уже запущен на портале «Активный гражданин».

В 2018 г. столица Москва отметит 871-й день рождения.