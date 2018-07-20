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С. Собянин призвал москвичей делиться идеями о праздновании Дня города через портал «Активный гражданин»
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С. Собянин призвал москвичей делиться идеями о праздновании Дня города через портал «Активный гражданин» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей высказывать свои предложения и пожелания по праздничной программе Дня города через портал «Активный гражданин». Такую запись он разместил на своей странице в Twitter.
«Готовимся ко дню рождения столицы, который будем отмечать 8 и 9 сентября. Вопрос к москвичам: какие мероприятия стоит включить в праздничную программу?», — написал мэр.
Соответствующий опрос уже запущен на портале «Активный гражданин».
В 2018 г. столица Москва отметит 871-й день рождения.
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