Первый флагманский центр госуслуг Москвы подвел итоги работы за полгода

Флагманский офис «Мои документы», который открыт на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити» (Пресненская набережная, дом 2), принимает москвичей уже полгода. Офис отличается расширенным перечнем услуг, дополнительными сервисами и более просторной площадью.

Всего же за полгода во флагмане зафиксировано около 50 тысяч обращений — практически каждый пятый заявитель обращался за регистрацией авто. Второй по популярности оказалась услуга по регистрации прав собственности (более 7,5 тысячи обращений). Дополнительные сервисы также не остаются без внимания москвичей — жителям удобно пользоваться полезными городскими услугами! В сервис «Мое фото» за полгода обратилось более 2,5 тысячи москвичей, в «Мое здоровье» и «Мой нотариус» — более 1 300 человек, за услугами для малого бизнеса — более тысячи человек.