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Первый флагманский центр госуслуг Москвы подвел итоги работы за полгода
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Первый флагманский центр госуслуг Москвы подвел итоги работы за полгода 

Мои Черемушки 47 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Флагманский офис «Мои документы», который открыт на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити» (Пресненская набережная, дом 2), принимает москвичей уже полгода. Офис отличается расширенным перечнем услуг, дополнительными сервисами и более просторной площадью.
Всего же за полгода во флагмане зафиксировано около 50 тысяч обращений — практически каждый пятый заявитель обращался за регистрацией авто. Второй по популярности оказалась услуга по регистрации прав собственности (более 7,5 тысячи обращений). Дополнительные сервисы также не остаются без внимания москвичей — жителям удобно пользоваться полезными городскими услугами! В сервис «Мое фото» за полгода обратилось более 2,5 тысячи москвичей, в «Мое здоровье» и «Мой нотариус» — более 1 300 человек, за услугами для малого бизнеса — более тысячи человек.
Напомним, второй флагманский офис открылся на Юго-Западе Москвы, в двух минутах ходьбы от станции метро «Теплый Стан». Он расположился по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1. Здесь можно получить более 170 госуслуг, в том числе те, которые не предоставляют в обычных офисах. Для посетителей доступно 50 окон приема. В новом центре работают 78 сотрудников. Ожидается, что центр будут посещать 2,5 тысячи человек в сутки. Флагманский центр оформлен в фирменном стиле «Мои документы» — в соответствии с едиными навигационными стандартами, правилами оформления помещения, корпоративной одежды и деловой документации.
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