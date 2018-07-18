Ещё
Горожане смогут оформить налоговый вычет в центрах «Мои документы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горожане смогут оформить налоговый вычет в центрах «Мои документы» 

Администрация поселения Десеновское 1 час назад
Теперь горожане смогут подать уведомление о выбранном земельном участке, чтобы оформить налоговый вычет, в центрах «Мои документы». Об этом 16 июля сообщили на сайте мэра Москвы.
Центры «Мои документы» будут принимать посетителей с 8:00 до 20:00, а флагманские офисы — с 10:00 до 22:00.
Для подачи заявления необходимо предоставить паспорт, само уведомление, копию идентификационного номера налогоплательщика и документы на участок, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.
На сайте отметили, что принимать бумаги будут вне зависимости от фактического места жительства москвича.
Это неполный текст новости
Администрация поселения Десеновское: последние новости
Участок метро от Коммунарки до Троицка начнут строить после 2023 года Жители поселения смогут приобрести ягоды от 20 производителей Дорогу до аэропорта Остафьево проложат через поселение
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной143
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры139
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа147
В Москве введен план «Перехват»177
Афганистан захотел извинений от России83
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение