Горожане смогут оформить налоговый вычет в центрах «Мои документы»

Теперь горожане смогут подать уведомление о выбранном земельном участке, чтобы оформить налоговый вычет, в центрах «Мои документы». Об этом 16 июля сообщили на сайте мэра Москвы

Центры «Мои документы» будут принимать посетителей с 8:00 до 20:00, а флагманские офисы — с 10:00 до 22:00.

Для подачи заявления необходимо предоставить паспорт, само уведомление, копию идентификационного номера налогоплательщика и документы на участок, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

На сайте отметили, что принимать бумаги будут вне зависимости от фактического места жительства москвича.

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