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Комплекс городского хозяйства системно готовил Москву к ЧМ‑2018 на протяжении 8 лет
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Комплекс городского хозяйства системно готовил Москву к ЧМ‑2018 на протяжении 8 лет 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники комплекса городского хозяйства системно работали на протяжении 8 лет, что позволило Москве «предстать во всей красе» перед гостями чемпионата мира по футболу, городские службы со своими задачами справились на «отлично», сообщил журналистам в понедельник заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Работа городских служб началась задолго до чемпионата мира. Это повседневная системная работа в течение 8 лет позволила достичь финального результата, что Москва предстала во всей своей красе, какая она сегодня есть», — сказал Бирюков.
По его словам, в минувший месяц в Москве не было ни одного аварийного отключения, работали энергетики, системы водоснабжения, службы, занимающиеся уборкой и благоустройством.
«Считаю, что службы городского хозяйства сплавились на «отлично» с задачами, поставленными мэром Москвы и президентом России», — заключил Бирюков.
Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.
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