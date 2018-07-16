Комплекс городского хозяйства системно готовил Москву к ЧМ‑2018 на протяжении 8 лет

Сотрудники комплекса городского хозяйства системно работали на протяжении 8 лет, что позволило Москве «предстать во всей красе» перед гостями чемпионата мира по футболу, городские службы со своими задачами справились на «отлично», сообщил журналистам в понедельник заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«Работа городских служб началась задолго до чемпионата мира. Это повседневная системная работа в течение 8 лет позволила достичь финального результата, что Москва предстала во всей своей красе, какая она сегодня есть», — сказал Бирюков.

По его словам, в минувший месяц в Москве не было ни одного аварийного отключения, работали энергетики, системы водоснабжения, службы, занимающиеся уборкой и благоустройством.

«Считаю, что службы городского хозяйства сплавились на «отлично» с задачами, поставленными мэром Москвы и президентом России», — заключил Бирюков.