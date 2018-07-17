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Расписание электричек Ярославского направления изменится в конце июля
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Расписание электричек Ярославского направления изменится в конце июля 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Москва24
Расписание электричек Ярославского направления изменится 21, 22, 28 и 29 июля, передает сетевое издание m24.ru.
График движения пригородных поездов поменяют из-за развития инфраструктуры на Ярославском направлении. Между Москвой, Мытищами, Болшево и Пушкино построят дополнительные главные пути и сопутствующую инфраструктуру.
С 21 на 22 и с 28 на 29 июля с 11:00 до 7:00 специалисты проведут путевое развитие на участке Лосиноостровская — Москва–Ярославская. Во время работ строители уложат новый участок пути длиной 900 метров и соединят его с существующим полотном.
Также в это время будет строиться пешеходный переход в районе станции «Мытищи» и новый пешеходный мост между станциями «Мытищи» и «Подлипки-Дачные». Работы будут вестись главным образом ночью с 23:00 до 5:00.
21, 22, 28 и 29 июля будут отменены несколько электричек между Москвой и станциями «Щелково», «Болшево», «Фрязино», «Монино», "Пушкино", «Софрино», «Сергиев Посад» и «Александров». Также во время строительных работ электрички не будут останавливаться на станции «Маленковская».
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