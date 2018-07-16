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Комплекс городского хозяйства Москвы справился со всеми задачами на ЧМ
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Комплекс городского хозяйства Москвы справился со всеми задачами на ЧМ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы «на отлично» справился с поставленными на период чемпионата мира по футболу задачами, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков в понедельник в ходе пресс-конференции.
"Я считаю, что службы городского хозяйства справились с поставленной мэром задачей, с задачами, которые поставил президент страны, на отлично", — сказал он.
Бирюков подчеркнул, что за период чемпионата не было ни одного аварийного отключения.
"Все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, несмотря на то, что нагрузка была достаточно высокая, работали энергетики, работали системы водоснабжения, работали службы, которые занимаются уборкой и содержанием города", — добавил он.
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