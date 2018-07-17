Самые масштабные дорожные стройки в Москве завершатся к 2023 году

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Наиболее масштабные проекты дорожного строительства в Москве планируется завершить к 2023 году. Об этом сообщил журналистам в рамках Московского Урбанистического форума руководитель Стройкомплекса, вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

"К 2023 году мы планируем закончить строительство всех наиболее масштабных и сложных дорожных строек", — сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что речь идет о строительстве Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. До конца этого года в Москве планируется утвердить проект и смету строительства еще одной скоростной магистрали — Юго-Восточной хорды, сообщил он. Дорога пройдет от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро до Третьего транспортного кольца, а затем протянется до Новой Москвы. Следующий этап предполагает строительство новых поперечных связей и местных дорог, связывающих отдельные районы.

"Это будут небольшие по протяженности дороги, но они важны для разгрузки скоростных магистралей и улучшения транспортной доступности каждого района, каждого квартала", — пояснил вице-мэр. Городские власти намерены построить около 100 таких «дорог-связок».

Как говорится в материалах Стройкомплекса, в 2019-2023 годах в столице планируется построить 485 км дорог и 100 транспортных сооружений (тоннелей, мостов, эстакад), в 2024-2027 годах — еще 400 км. По оценке властей столицы , суммарно за период с 2011 года, когда началось активное строительство дорог, до 2027 гг. в столичном регионе будет построено 2 тыс. км улично-дорожной сети и 400 транспортных сооружений. Общая протяженность дорог, построенных в Москве с 2011 по 2023 год, составит 1300 км дорог, а протяженность подземного и наземного метро вырастет до 1000 км.

К настоящему моменту с 2011 года в Москве построено почти 850 км дорог. Новый дорожный каркас Москвы начал интеграцию с метрополитеном, железнодорожными линиями и транспортно-пересадочными узлами в единую транспортную сеть.

О форуме

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum)— ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 году парке «Зарядье».