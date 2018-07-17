Метро в Коммунарку могут начать строить в 2018 году 

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что в 2018 году могут начаться работы по строительству линии метро в Коммунарку.
Слова заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству приводит агентство городских новостей «Москва». Хуснуллин заявил, что строительство линии в Коммунарку займет около пяти лет.
«Мы приступим в этом году, скорее всего, к строительству участка метро от станции «Улица Новаторов» до поселка Коммунарка. После того, как закончим, наверное, в 2023 году участок от станции «Улица Новаторов» до поселка Коммунарка, мы от поселка Коммунарка пойдем до Троицка», — пояснил чиновник.