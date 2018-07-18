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Главные дорожные стройки Москвы закончат к 2023 году
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Главные дорожные стройки Москвы закончат к 2023 году 

Авторадио 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Как сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, к этому времени планируется завершить строительство Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. В дальнейшем столичные власти начнут строительство новых поперечных связей и локальных дорог, связывающих отдельные районы города. Также до конца года столичное правительство согласует проект и смету строительства еще одной скоростной хорды — Юго-Восточной. Предполагается, что она пройдет от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро до Третьего транспортного кольца, а в перспективе протянется до Новой Москвы.
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