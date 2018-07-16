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В столице появился новый отель
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Отель на 379 номеров открылся в центре столицы 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Здание вместит в себя офисы, конференц-залы, переговорные, а также фитнес-центр со спа-зоной.
В центре Москвы открылся офисно-гостиничный комплекс на 379 номеров. Здание расположено на Самарской улице вблизи стадиона «Олимпийский».
Строение состоит из десятиэтажного стилобата и башни в форме овала в 34 этажа. Также отель имеет подземный паркинг на 648 машиномест. На последнем уровне здания будет функционировать ресторан с террасой.
Отель вместит в себя офисы, конференц-залы, переговорные, а также фитнес-центр со спа-зоной, в составе которой будут бани разных народов мира — русская баня, финская сауна, турецкий хамам и другие.
Общая площадь комплекса составляет 76,1 тысячи квадратных метра. Сеть Carlson Rezidor выступила оператором гостиничного комплекса, передает пресс-служба Москомстройинвеста.
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