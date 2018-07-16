Кассы метро начали продажу 5 тыс. билетов «Единый», посвященных благотворительному концерту «7 жизней» 

В кассы Московского метрополитена поступило 5 тыс. билетов «Единый», оформленных в честь предстоящего благотворительного концерта «7 жизней». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Сегодня во все кассы метро поступили билеты «Единый», посвященные благотворительному концерту «7 жизней», который пройдет в СК «Олимпийский» 6 сентября», — уточнили в пресс-службе.
В метрополитене добавили, что билеты напечатаны тиражом 5 тыс. экземпляров на одну, две, 20 и 40 поездок.
«7 жизней» — благотворительный концерт с участием звезд музыки, блогинга и шоу-бизнеса. Все собранные деньги пойдут на помощь нуждающимся людям. В концерте примут участие современные исполнители Мот, Feduk, Елена Темникова и Саша T-Killah.