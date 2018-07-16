Читатели библиотеки №21 Войковского примут участие в историческом квесте о Москве

Библиотека № 21 на улице Клары Цеткин 1 сентября присоединится к увлекательному квесту «Где сыщется столица, как Москва », посвященному памятной для города дате.

«В связи с празднованием 100-летия возвращения Москве статуса столицы пройдет исторический квест с участием все городских библиотек, — говорится на официальном сайте ЦБС САО. — Участников ждет онлайн игра и викторина».

Знатоки истории в соревновании на скорость ответят на вопросы о Москве и о различных литературных произведениях, в которых фигурирует столица.

Открытие мероприятия состоится в 12.00.

Телефон для справок: 8 (499) 159-90-88. (ео)