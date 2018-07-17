Назван самый популярный музей Москвы во время мундиаля

Музей космонавтики на ВДНХ стал самым популярным среди болельщиков ЧМ в Москве

Рейтинг музеев, которые чаще всего посещали туристы во время чемпионата мира по футболу, составлен в Москве. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, самым популярным стал Музей космонавтики.

"Туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы. В топ-5 городских музеев вошли Музей космонавтики (более 16 тыс. посещений), Музей современного искусства (более 1,6 тыс. посещений), музей-заповедник "Царицыно" и Музей Москвы (более тысячи посещений в каждом), Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" (почти 700 посещений)", — цитирует портал слова генерального директора агентства "Мосгортур" Василия Овчинникова.

Отмечается, что всего с 14 июня по 15 июля 45 столичных музеев приняли более 23 тыс. посетителей по паспорту болельщика, который позволял получить пятидесятипроцентную скидку на вход.

Матчи чемпионата мира по футболу проходили с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Чемпионом мира во второй раз в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии, бронзовые — сборная Бельгии.