Ещё
Назван самый популярный музей Москвы во время мундиаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Музей космонавтики на ВДНХ стал самым популярным среди болельщиков ЧМ в Москве 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
Рейтинг музеев, которые чаще всего посещали туристы во время чемпионата мира по футболу, составлен в Москве. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, самым популярным стал Музей космонавтики.
"Туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы. В топ-5 городских музеев вошли Музей космонавтики (более 16 тыс. посещений), Музей современного искусства (более 1,6 тыс. посещений), музей-заповедник "Царицыно" и Музей Москвы (более тысячи посещений в каждом), Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" (почти 700 посещений)", — цитирует портал слова генерального директора агентства "Мосгортур" Василия Овчинникова.
Отмечается, что всего с 14 июня по 15 июля 45 столичных музеев приняли более 23 тыс. посетителей по паспорту болельщика, который позволял получить пятидесятипроцентную скидку на вход.
Матчи чемпионата мира по футболу проходили с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Чемпионом мира во второй раз в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии, бронзовые — сборная Бельгии.
ТАСС: последние новости
Хуснуллин: станция метро "Новомосковская" может быть построена через пять лет Станция метро "Ховрино" будет закрываться на два часа раньше в течение трех месяцев Жара и дожди ожидают жителей Москвы в выходные
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки269
Назван богатейший человек современности47
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров20
Украина предложила России газовую скидку63
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
00:55
Известная модель найдена мертвой в своем доме
Шоу-бизнес
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение