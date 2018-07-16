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Сергей Собянин рассказал о программе «Наш район»
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Сергей Собянин рассказал о программе «Наш район» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Программу «Мой район» запустят в столице в ближайшее время. Об этом в интервью «Вечерке» рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градончальника, новая программа призвана комплексно решить все проблемы, имеющиеся в том или ином районе столицы. Сюда входит строительство поликлиник, школ, детских садов, центров социального обслуживания, благоустройство, — в общем, все то, что так необходимо для комфортного проживания граждан.
Южный округ стал, пожалуй, основной темой интервью. Так, Сергей Семенович рассказал о недавнем открытии парка «Братеевская пойма». По словам мэра города, жители района Братеево очень хотели «зеленую территорию» в пойме Москвы-реки, и как только появилась такая возможность, город выполнил просьбу. Здесь обустроили спортивные площадки, скейт-парк и даже бейсбольный стадион.
Кроме того, Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Чертаново Центральное. Здесь уже несколько десятилетий реализуется секции авиамодельного спорта. В ближайшие годы в Битцевском лесу обустроят специальную площадку со взлетной полосой и всем необходимым для проведения соревнований.
Мэр Москвы также рассказал о закупке новых вакцин для предупреждения различных инфекционных заболеваний.
— Обычно эти прививки граждане делают на платной основе, — рассказал Сергей Собянин журналисту «Вечерней Москвы», — Мы же дадим возможность сделать их бесплатно по назначению врача.
Источник: Вечерняя Москва
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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