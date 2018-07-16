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Движение ограничили на пересечении улиц на юге Москвы до 30 октября
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Движение ограничили на пересечении улиц на юге Москвы до 30 октября 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Движение транспорта на пересечении улиц Чертановской и Днепропетровской ограничили до 30 октября текущего года в связи с реконструкцией инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса Москвы.
«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на участке: пересечение улицы Чертановская и улицы Днепропетровская с 13 июля по 30 октября», — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение ограничено на одной полосе с сохранением существующего числа полос.
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