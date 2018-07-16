Столичные жители смогут посетить 50 бесплатных экскурсий по паркам и усадьбам

Фото: архив

Для столичных жителей организуют 50 бесплатных экскурсий по паркам и усадьбам. Мероприятия пройдут с 27 июля по 26 августа.

— Экскурсии будут организованы городским проектом «Гуляем по Москве » в рамках фестиваля «Цветочный джем». Участники пешеходных прогулок узнают парках, которые создали несколько веков назад, — отметили на официальном сайте мэра Москвы.

Сообщается, что жители столицы смогут посетить Сад имени Николая Баумана , парк «Красная Пресня», музей-заповедник «Коломенское», «Царицыно» и другие территории зеленых мест города.

Каждая экскурсия продлится от полутора до двух часов.