Казаки присмотрят за бомжами

Казакам поручили присматривать за московскими бомжами за 33 миллиона рублей

Казачьи формирования, получившие правительственный грант почти на 33 миллиона рублей, не привлекались для охраны общественного порядка на митинге, который прошел в начале мая на Пушкинской площади в Москве . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ прокуратуры Москвы депутату Госдумы Валерию Рашкину, который направлял запрос в связи с действиями людей в казачьей форме на оппозиционной акции.

«По информации ГУ МВД России по Москве и МОКО (Московского окружного казачьего общества), 5 мая 2018 года для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка члены казачьих обществ не привлекались», — подчеркнули в прокуратуре.

Также в документе сообщается о предоставлении казакам гранта «на проведение профилактических мероприятий в городе Москве среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и оказание бездомным гражданам социальной поддержки и помощи». На это было выделено 32,6 миллиона рублей. «Иных соглашений, договоров и госконтрактов между органами исполнительной власти Москвы и МОКО не заключались», — подчеркнули в ведомстве.

Между тем, по данным РБК , с 2016 года власти Москвы заключили с Центральным казачьим войском 11 контрактов, некоторые из них состояли в обучении казаков «необходимым знаниям и прикладным навыкам» по обеспечению безопасности массовых мероприятий в столице.

Оппозиционная акция, о которой идет речь, прошла в центре Москвы 5 мая. Туда помимо протестующих и полицейских пришли люди в казачьей форме. Они агрессивно вели себя по отношению к собравшимся и стегали участников акции нагайками. Позднее представители столичной мэрии объявили, что так называемые казаки не имеют к городским властям никакого отношения.