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Казаки присмотрят за бомжами
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Казакам поручили присматривать за московскими бомжами за 33 миллиона рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Казачьи формирования, получившие правительственный грант почти на 33 миллиона рублей, не привлекались для охраны общественного порядка на митинге, который прошел в начале мая на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ прокуратуры Москвы депутату Госдумы Валерию Рашкину, который направлял запрос в связи с действиями людей в казачьей форме на оппозиционной акции.
«По информации ГУ МВД России по Москве и МОКО (Московского окружного казачьего общества), 5 мая 2018 года для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка члены казачьих обществ не привлекались», — подчеркнули в прокуратуре.
Также в документе сообщается о предоставлении казакам гранта «на проведение профилактических мероприятий в городе Москве среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и оказание бездомным гражданам социальной поддержки и помощи». На это было выделено 32,6 миллиона рублей. «Иных соглашений, договоров и госконтрактов между органами исполнительной власти Москвы и МОКО не заключались», — подчеркнули в ведомстве.
Между тем, по данным РБК, с 2016 года власти Москвы заключили с Центральным казачьим войском 11 контрактов, некоторые из них состояли в обучении казаков «необходимым знаниям и прикладным навыкам» по обеспечению безопасности массовых мероприятий в столице.
Оппозиционная акция, о которой идет речь, прошла в центре Москвы 5 мая. Туда помимо протестующих и полицейских пришли люди в казачьей форме. Они агрессивно вели себя по отношению к собравшимся и стегали участников акции нагайками. Позднее представители столичной мэрии объявили, что так называемые казаки не имеют к городским властям никакого отношения.
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