«Дом-яйцо» и арт-объект «Разоблачение» нанесли на интерактивную карту Москвы в «Доме на Брестской»

На находящейся в «Доме на Брестской» интерактивной карте Москвы появилось 50 необычных городских архитектурных объектов, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

«Напольная интерактивная карта Москвы, размещенная в «Доме на Брестской», дополнена новым слоем, отражающим 50 необычных архитектурных объектов столицы», — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента Сергей Левкин , слова которого цитируются в сообщении, новый электронный слой появился на карте в результате голосования, проведенного в рамках проекта «Активный гражданин».

«С февраля по апрель 2018 г. в «Активном гражданине» проходило голосование, в ходе которого москвичи выбирали тему нового электронного слоя лайтбокса. С первых дней голосования лидировала тема «Необычные объекты мегаполиса» и держала пальму первенства до самого конца. За ней шли с небольшим отрывом: дорожная инфраструктура, зоны отдыха и парки. По итогам опроса, в котором приняли участие около 200 тыс. пользователей, специалисты «Дома на Брестской» приступили к работе по созданию нового слоя на интерактивной карте Москвы. На сегодняшний день все готово, и «Дом на Брестской» ждет гостей для демонстрации обновленной карты», — пояснил С. Левкин.

По словам директора ГБУ «Мосстройинформ» Фарита Фазылзянова, которого также цитируют в пресс-службе, все посетители «Дома на Брестской» смогут увидеть «Дом-яйцо» на Чистых прудах, шестиэтажный «Ажурный дом» с бетонными решетками в виде цветочного орнамента на Ленинградском проспекте. Кроме того, на карте представлен знаменитый арт-объект «Разоблачение», находящийся в парке «Музеон» на Крымской набережной, и другие архитектурные и художественные достопримечательности.