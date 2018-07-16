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В Екатеринбурге на полмесяца закрыли участок улицы Гоголя
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В Екатеринбурге на полмесяца закрыли участок улицы Гоголя 

e1.ru 7 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге закрыли для автомобильного движения участок улицы Гоголя (от пересечения с Энгельса до здания № 15, где расположено американское консульство). В администрации города сообщили, что ограничения ввели в связи с благоустройством этого участка.
Движение на участке будет перекрыто до августа 2018 года. За две недели специалисты ООО «Строительная компания „Терра“ проведут работы по благоустройству прилегающих территорий улично-дорожной сети.
Объехать закрытый участок можно по улицам Энгельса, Горького и Малышева.
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