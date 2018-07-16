Окончательное решение о судьбе монорельса будет принято предстоящей осенью — Стройкомплекс

Окончательное решение о судьбе монорельса будет предстоящей осенью, сразу после того, как будет разработано техническое задание для его реконструкции и дана его оценка. Об этом сообщил официальный портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

— Есть несколько вариантов развития, и один из них — запуск полноценного трамвая по этой линии. Пока мы считаем, во что это обойдется и в какой срок можно это сделать, — приводятся в материале слова Хуснуллина.

По его словам, оценка завершится через три месяца, тогда и будет принято окончательное решение о судьбе монорельса.

Ранее группа архитекторов разработала предложения по реконструкции монорельса и созданию на его основе благоустроенного парка с подвесным бассейном, прогулочными дорожками, детскими и спортивными площадками, амфитеатром, кафе и оранжереями. Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , это — частная инициатива, никаких градостроительных решений не принято. Вместе с тем он не исключил, что этот проект в дальнейшем может быть реализован.

— Я поддерживаю инициативу архитекторов. Это не первый случай, когда архитекторы предлагают интересные решения по использованию городских пространств, объектов или конструкций. Например, именно архитекторы в свое время продвигали идею активного развития набережных Москвы-реки, а сейчас это городская программа, — отметил Кузнецов.

Напомним, монорельсовая дорога соединяет станции метро «Тимирязевская» и «ВДНХ». За последние два года, после открытия трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро и запуска Московского центрального кольца (МЦК) пассажиропоток там снизился на треть. С начала текущего года монорельс перевели в туристический режим. (иб)