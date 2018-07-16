Летний зной начнет спадать в Москве со среды, дожди задержатся на всю неделю

Жара около 30 градусов продержится в столице только в понедельник, начиная со среды температура воздуха снизится до 23-26 градусов. Вероятность локальных дождей сохранится до конца недели. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«Сегодня будет еще жарко, примерно до 30 градусов, по области до 31 градуса. Во вторник уже станет немного прохладнее, на 2-3 градуса. Начиная со среды температура понизится уже существенно, но все равно останется выше климатической нормы: плюс 23-26 градусов в столице, по области от 21 до 26 градусов тепла. В ночные часы плюс 17-20 градусов в столице, по Подмосковью — 15-20 градусов», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на протяжении всей недели в столице ожидаются кратковременные дожди, преимущественно, во второй половине дня и в начале ночи.

«Условия погоды выше климатической нормы, то есть вполне комфортные, но влажные. Без дождей, пожалуй, не обойдется ни одного дня, хотя пройдут они не везде, то есть дожди будут носить локальный характер. Это комфортные, летние дожди, которые не принесут никаких неприятностей», — пояснил синоптик.