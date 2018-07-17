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В Липецке на неделю перекроют улицу Ленина
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В Липецке на неделю перекроют улицу Ленина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Липецке на неделю перекроют улицу Ленина, сообщила пресс-служба департамента дорожного хозяйства и благоустройства.
Движение от улицы Гагарина до улицы Зегеля будет закрыто с 21.00 17 июля до 25 июля. За это время дорожники завершат устройство люков канализационных колодцев и верхнего слоя асфальта.
Кроме того, на неделю изменятся маршруты движения городских автобусов. Так, автобусы №№ 2, 12, 302, 315, 352, курсирующие обычно по улице Ленина в направлении от района Сокол к площади Революции, будут объезжать участок ремонтных работ по параллельной улице Плеханова.
Не будут заезжать на улицу Ленина также и автобусы № 345. С пересечения улиц Гагарина и Плеханова они проследует по улицам Плеханова, Зегеля, Гагарина и далее по схеме.
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