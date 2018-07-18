Проезд по улице Неделина в Липецке ограничат на неделю

Участок дороги по улице Неделина перекроют на неделю для ремонта, сообщили в пресс-службе администрации Липецка. Движение от кольца по улице Папина до пересечения с проспектом Победы с 21.00 19 июля.

Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, ремонт этого участка дороги позволит упорядочить размещение торговых палаток в районе Центрального рынка и ликвидировать стихийную парковку автомобилей.

Также планируется перенести близлежащие остановки, а въезд на парковку у ТЦ «Победа» сделать со стороны проспекта Победы.