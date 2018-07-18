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Проезд по улице Неделина в Липецке ограничат на неделю
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Проезд по улице Неделина в Липецке ограничат на неделю 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Участок дороги по улице Неделина перекроют на неделю для ремонта, сообщили в пресс-службе администрации Липецка. Движение от кольца по улице Папина до пересечения с проспектом Победы с 21.00 19 июля.
Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, ремонт этого участка дороги позволит упорядочить размещение торговых палаток в районе Центрального рынка и ликвидировать стихийную парковку автомобилей.
Также планируется перенести близлежащие остановки, а въезд на парковку у ТЦ «Победа» сделать со стороны проспекта Победы.
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