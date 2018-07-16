Ребята из ATLANT CAMP побывали на экскурсии в столичном метро

12 июля дети из летнего лагеря центра спорта и досуга «Атлант» провели в таинственных подземельях Московского метрополитена. А именно — в Центре профориентации на станции метро «Выставочная» Филевской линии.

Центр профориентации московского метро — это уникальное выставочное пространство, наполненное историческими предметами. Экспонаты — ровесники эпохи, рассказывающие о создании крупнейшего транспортного предприятия, архитектурном шедевре, монументе героического подвига строителей и первопроходцев подземных пространств столицы. «Атлантовцы» узнали много интересного об истории и работе Московского метро. Увидели коллекционные предметы одежды работников, а так же рассмотрели уникальные архивные документы и предметы из частных коллекций. А самым волнующим для ребят стали занятия на интерактивных тренажерах. Здесь можно было попробовать себя в роли машиниста поезда, диспетчера и даже начальника смены.