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Ребята из ATLANT CAMP побывали на экскурсии в столичном метро
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Ребята из ATLANT CAMP побывали на экскурсии в столичном метро 

Ясенево 35 минут назад
Фото: Ясенево
12 июля дети из летнего лагеря центра спорта и досуга «Атлант» провели в таинственных подземельях Московского метрополитена. А именно — в Центре профориентации на станции метро «Выставочная» Филевской линии.
Центр профориентации московского метро — это уникальное выставочное пространство, наполненное историческими предметами. Экспонаты — ровесники эпохи, рассказывающие о создании крупнейшего транспортного предприятия, архитектурном шедевре, монументе героического подвига строителей и первопроходцев подземных пространств столицы. «Атлантовцы» узнали много интересного об истории и работе Московского метро. Увидели коллекционные предметы одежды работников, а так же рассмотрели уникальные архивные документы и предметы из частных коллекций. А самым волнующим для ребят стали занятия на интерактивных тренажерах. Здесь можно было попробовать себя в роли машиниста поезда, диспетчера и даже начальника смены.
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