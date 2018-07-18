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Дети из Южной и Северной Осетии научатся азам журналистики в лагере Media Camp
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Дети из Южной и Северной Осетии научатся азам журналистики в лагере Media Camp 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ясенево
ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июля. /ТАСС/. Детский профориентационный лагерь Media Camp пройдет в Северной Осетии с 23 июля по 10 августа. Его участниками впервые станут ребята из Южной Осетии, сообщает комитет по делам печати и массовых коммуникаций республики.
"Media Camp пройдет на базе детского оздоровительного лагеря «Металлург». Это профориентационная и обучающая площадка для погружения детей и подростков в особенности работы СМИ, медиа. Он пройдет с 23 июля по 10 августа", — говорится в сообщении.
Участниками лагеря станут 25 ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Среди них учащиеся общеобразовательных школ, проявляющие интерес к профессии журналиста, воспитанники студии журналистики «Пеликан», дети работников отрасли. Они будут выпускать газету, готовить радио— и телепередачи.
Программа включает тематические тренинги, семинары, игровые мероприятия, конкурсы, направленные на развитие способностей в области журналистики, литературы, культуры, коммуникаций.
В качестве спикеров и ведущих тренингов, семинаров, мастер-классов, развивающих дискуссий выступят журналисты, блогеры, работники СМИ, специалисты сферы IT.
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