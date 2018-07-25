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В парке «Красная Пресня» выступит Оркестр войск Национальной гвардии России
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В парке «Красная Пресня» выступит Оркестр войск Национальной гвардии России 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В субботу, 28 июля на главной сцене парка «Красная Пресня» состоится концерт Военного оркестра Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, говорится в пресс-релизе Дирекции военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Концерт начнется в 17.00 со старинного вальса «Березка», слушали также услышат кубинскую «Хабанера» и зажигательную «Цыганочку», продолжится вечер попурри «Это Москва».
Отметим, что это уже третье лето, когда в парках и скверах Москвы звучит музыка военных оркестров. Концертные программы проносятся «музыкальным марафоном», начиная с мая по август месяц, по самым красивым и уютным зеленым площадкам столицы.
Организаторами Программы «Военные оркестры в парках» ежегодно является Дирекция военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», при поддержке Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардии и Правительства Москвы.
Концертная программа в парке «Красная Пресня», который называют «абсолютной Венецией в садах», продлится около часа, вход на мероприятие свободный.
В 2018 году в Программе «Военные оркестры в парках» принимают участие 13 парков и скверов Москвы. Выступления военных коллективов украшают танцевальных пары — участники проекта «Московское долголетие». Еще одной особенностью этого года стало участие в акции волонтёров московского Культурного центра «Парк Новослободский».
Закрытие цикла состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров невероятного красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади.
МИА «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством Фестиваля «Спасская башня».
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