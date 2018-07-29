Репетиции перед «Спасской башней»: в московских парках звучат оркестры

На Красногвардейских прудах в Москве прозвучали старинные вальсы, марши и симфонии, сообщает «МИР 24».

Военные оркестры выступают в парках и скверах столицы каждую субботу. Это своего рода репетиция перед международным фестивалем «Спасская башня». В этот раз любителей духовой музыки оказалось больше, чем мест в парке «Красная Пресня». Послушать известные музыкальные композиции пришли не только взрослые, но и дети. Многие зрители, услышав знакомые мелодии, не смогли устоять на месте и пошли танцевать.

Военные оркестры выступают на 13 открытых площадках. Последний концерт пройдет 18 августа в Александровском саду, а уже 24 августа состоится масштабное открытие международного фестиваля «Спасская башня».

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