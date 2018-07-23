Лодочную станцию открыли в парке «Красная Пресня»

На территории парка «Красная Пресня» 19 июля открыли новую лодочную станцию.

— Для гостей зоны отдыха будут работать катамараны, рассчитанные на четырех человек. В парке установлены четкие правила пользования плавательными средствами. Например, в лодке для четырех человек нельзя находиться более чем двум детям в сопровождении только одного взрослого. Режим работы как в будние дни, так и в выходные и праздники: с 10:00 до 22:00, — сообщил представитель пиар-отдела парка Николай Семин.

Он добавил, что лодочная станция открыта на территории Красногвардейских прудов.

Известно, что льготами во время аренды лодки смогут воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны.