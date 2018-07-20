«Поезд Памяти» в честь 75-летия победы в Курской битве прибыл в Москву 20 июля 

«Поезд Памяти» в честь 75-летия победы в Курской битве во время Великой Отечественной войны прибыл в Москву 20 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«В период с 17 июля по 20 июля ОАО «РЖД», АО «Федеральная пассажирская компания», Московская, Приволжская и Юго-Восточная железные дороги, а также Центральный совет ветеранов железнодорожного транспорта при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО) реализовали военно-патриотический проект «Поезд Памяти — 75 лет Победы на Курской дуге». Поезд стартовал из Москвы и совершил рейс по местам боевой славы с остановками в Туле, Белгороде, Прохоровке, станции «Мармыж» и Курске, станции «Поныри» и Орле. Среди пассажиров «Поезда Памяти» — ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участники Курской битвы, ветераны труда железнодорожного транспорта России, а также учащиеся железнодорожных средних специальных учебных заведений», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в салоне поезда была организована выставка уникальных фотографий Курской битвы. Познакомиться с ней смогли не только пассажиры, но и встречавшие их жители регионов. В каждом городе по пути следования состава прошли церемонии возложения цветов к мемориалам защитников отечества. Участники акции посетили музей-заповедник «Прохоровское поле», музей-диораму «Курская битва — Белгородское направление», музейно-мемориальный комплекс «Северный фас Курской дуги» и другие памятники Великой Отечественной войны.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало о том, что в честь 75-летия победы в Курской битве 17 июля 2018 г. с Курского вокзала был отправлен «Поезд Памяти».