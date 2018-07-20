«Поезд Памяти» в честь 75-летия победы в Курской битве прибыл в Москву 20 июля

«Поезд Памяти» в честь 75-летия победы в Курской битве во время Великой Отечественной войны прибыл в Москву 20 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В пресс-службе отметили, что в салоне поезда была организована выставка уникальных фотографий Курской битвы. Познакомиться с ней смогли не только пассажиры, но и встречавшие их жители регионов. В каждом городе по пути следования состава прошли церемонии возложения цветов к мемориалам защитников отечества. Участники акции посетили музей-заповедник «Прохоровское поле», музей-диораму «Курская битва — Белгородское направление», музейно-мемориальный комплекс «Северный фас Курской дуги» и другие памятники Великой Отечественной войны.