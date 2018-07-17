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Власти рассказали о планах по благоустройству города
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Власти Москвы рассказали о планах по благоустройству города 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: ©Rodolfo Buhrer globallookpress.com
Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв в рамках VIII Московского урбанистического форума «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» в парке «Зарядье» рассказал в беседе с RT о планах московских властей по благоустройству города.
«Парк «Зарядье» — это место является уникальным в Москве. В целом помимо строительства данного парка подразделения правительства Москвы реализуют большую программу по развитию всего города», — сказал он.
По его словам, «Зарядье» является одним из центральных элементов, который показывает усилия властей Москвы по изменению всей инфраструктуры города.
Во вторник, 17 июля, как сообщал kp.ru, в парке «Зарядье» открылся Московский урбанистический форум. Он будет проходить до 22 июля.
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