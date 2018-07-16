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Почти 8 млн человек посетили столичный парк «Зарядье» с момента открытия
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Почти 8 млн человек посетили столичный парк «Зарядье» с момента открытия 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Порядка 8 миллионов человек посетили столичный парк «Зарядье» с момента открытия в сентябре 2017 года, а после открытия нового концертного зала вся территория парка доступна для посещения, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
«Парк небольшой, всего-навсего около 10 гектаров, на самом деле посещаемость его уже около 8 миллионов. Еще даже нет года, как он открылся. Это одна из самых посещаемых точек (города — ред.). По количеству заявок от спортивных организаций во время проведения чемпионата это было самое напряженное по желаниям провести мероприятия место», — сказал Кибовский.
Он добавил, что с вводом в эксплуатацию нового московского концертного зала «Зарядье» полностью вся территория парка становится доступной для посещения.
Ландшафтный парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки. Крупнейшая парковая зона площадью 10,2 гектара с инновационной «начинкой» стала центром притяжения для жителей и гостей столицы.
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