Фестиваль «Московское здоровое лето» открылся в парке «Кузьминки»

С 15 июля по 9 сентября по выходным москвичи смогут получить бесплатную консультацию врача в парке «Кузьминки». Здесь стартовал фестиваль «Московское здоровое лето».

В его рамках каждые выходные москвичи смогут бесплатно проверить здоровье и пройти консультацию врача, а также посетить информативные лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни, которые будут вести медики столичного Департамента здравоохранения.

Всего в шатре здоровья планируется проводить консультации по десяти медицинским направлениям. (ис)