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Фестиваль «Московское здоровое лето» открылся в парке «Кузьминки»
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Фестиваль «Московское здоровое лето» открылся в парке «Кузьминки» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
С 15 июля по 9 сентября по выходным москвичи смогут получить бесплатную консультацию врача в парке «Кузьминки». Здесь стартовал фестиваль «Московское здоровое лето».
В его рамках каждые выходные москвичи смогут бесплатно проверить здоровье и пройти консультацию врача, а также посетить информативные лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни, которые будут вести медики столичного Департамента здравоохранения.
Всего в шатре здоровья планируется проводить консультации по десяти медицинским направлениям. (ис)
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