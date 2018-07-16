Ещё
Более 85 тыс. человек перевезли бесплатные автобусы Мосгортранса 14-15 июля из-за закрытия участка метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 85 тыс. человек перевезли бесплатные автобусы Мосгортранса 14-15 июля из-за закрытия участка метро 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 85 тыс. пассажиров перевезли бесплатные автобусы ГУП «Мосгортранс» во время закрытия участка Филевской линии метро 14 и 15 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе предприятия.
«Компенсационными маршрутами «КМ1» и «КМ2» в районе закрытого участка Филевской линии метро от «Киевской» до «Кунцевской» воспользовались более 85 тыс. пассажиров в минувшие выходные, 14 и 15 июля. Бесплатный транспорт работал с 5:00 утра до 2:00 ночи», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что на линиях курсировали более 40 современных низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости. Интервал движения не превышал двух минут. Кроме того, у временно закрытых станций метро дежурили около 100 человек линейного и диспетчерского персонала Мосгортранса, которые помогали пассажирам найти место посадки в автобус и координировали движение городского транспорта.
Ранее в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» сообщили, что поезда не будут ходить на участке Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» 14 и 15 июля 2018 г. из-за работ по прокладке коммуникаций под путями и обновлению путевой инфраструктуры. В обычном режиме метрополитен возобновил работу утром в понедельник, 16 июля.
Агентство «Москва»: последние новости
Предстоящие выходные в Москве могут стать самыми теплыми в июле Более 200 Артемов и 22 Игоря родились в Москве в июне Мавзолей В.Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 21 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина400
Туринская плащаница оказалась подделкой99
Грудинин развелся64
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»394
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией108
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение