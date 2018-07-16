Более 85 тыс. человек перевезли бесплатные автобусы Мосгортранса 14-15 июля из-за закрытия участка метро

Более 85 тыс. пассажиров перевезли бесплатные автобусы ГУП «Мосгортранс» во время закрытия участка Филевской линии метро 14 и 15 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе предприятия.

«Компенсационными маршрутами «КМ1» и «КМ2» в районе закрытого участка Филевской линии метро от «Киевской» до «Кунцевской» воспользовались более 85 тыс. пассажиров в минувшие выходные, 14 и 15 июля. Бесплатный транспорт работал с 5:00 утра до 2:00 ночи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на линиях курсировали более 40 современных низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости. Интервал движения не превышал двух минут. Кроме того, у временно закрытых станций метро дежурили около 100 человек линейного и диспетчерского персонала Мосгортранса, которые помогали пассажирам найти место посадки в автобус и координировали движение городского транспорта.

Ранее в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» сообщили, что поезда не будут ходить на участке Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» 14 и 15 июля 2018 г. из-за работ по прокладке коммуникаций под путями и обновлению путевой инфраструктуры. В обычном режиме метрополитен возобновил работу утром в понедельник, 16 июля.