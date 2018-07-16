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Фестиваль болельщиков на Театральной площади посетило 500 тыс. человек
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Фестиваль болельщиков на Театральной площади посетило 500 тыс. человек 

Деловое сообщество 1 час назад
Накануне, 15 июля, в день финала Чемпионата мира по футболу-2018 фестиваль болельщиков на Театральной площади в Ростове-на-Дону посетило 44 тыс. человек. Об этом рассказали в дирекции «Ростов-2018». Таким образом, общее число посетителей достигло отметки в 500 тыс. человек.
Напомним, ранее стало известно, что пять матчей на стадионе «Ростов-Арене» посетило 214 тыс. человек. В среднем матчи посещало 42840 человек. Аэропорт Платов обслужил за время Мундиаля 258 тыс. пассажиров. Еще 17 тыс. пассажиров воспользовались дополнительными поездами, 212 тыс. пассажиров перевезли автобусы-шаттлы.
Напомним, транспортные ограничения на Театральной площади будут сняты после разборки оборудования. В настоящее время общественный транспорт объезжает ее территорию по проспектам Театральному и Шолохова.
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