В Москве до конца года отреставрируют 200 объектов культурного наследия

Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По его словам, также в работе много объектов культового значения. В этом году будет завершена реставрация 10 объектов.

Емельянов добавил, что до конца года закончат реставрировать особняк Кекушевой, особняк Морозова и другие здания.

Особняк Кекушевой находится на Остоженке, дом 21. Это один из адресов булгаковской Маргариты, единственный дом, в котором лев стоит на крыше. Помимо этого, из наследия Кекушева отреставрируют особняк Миндовского на Поварской, 44.

До конца года работы также завершат в доме Тургенева по адресу: Остоженка, 37, в городской усадьбе в Леонтьевском переулке, а также в прачечной Наркомфина.