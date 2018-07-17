Ещё
В Москве до конца года отреставрируют 200 объектов культурного наследия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве до конца года отреставрируют 200 объектов культурного наследия 

Москва24 17 июля 2018
Фото: Москва24
Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
По его словам, также в работе много объектов культового значения. В этом году будет завершена реставрация 10 объектов.
Емельянов добавил, что до конца года закончат реставрировать особняк Кекушевой, особняк Морозова и другие здания.
Особняк Кекушевой находится на Остоженке, дом 21. Это один из адресов булгаковской Маргариты, единственный дом, в котором лев стоит на крыше. Помимо этого, из наследия Кекушева отреставрируют особняк Миндовского на Поварской, 44.
До конца года работы также завершат в доме Тургенева по адресу: Остоженка, 37, в городской усадьбе в Леонтьевском переулке, а также в прачечной Наркомфина.
Москва24: последние новости
Станцией метро "Верхние Лихоборы" воспользовались более млн пассажиров – Ликсутов Как общаться с пациентами: столичные медработники прошли курсы по этике Количество кафе на благоустроенных улицах Москвы за 8 лет выросло вдвое – Бирюков
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
Установлены отравители Скрипалей161
Россия готовит ответный удар по Украине318
Российская база в Сирии уничтожила НЛО24
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей54
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение