Музыкальную программу ко Дню города подготовит библиотека на Коптевской

Ко Дню города библиотека № 46 на Коптевской проведет концерт «Теплом Москвы согретые»; в программу войдут выступления вокально-инструментального ансамбля «Белый рояль».

— Наши гости 8 сентября отметят вместе с российской столицей замечательную дату. День города — это праздник, объединяющий людей самых разных возрастов, специальностей и интересов. Все песни в этот день будут посвящены любимой Москве, — сообщил один из организаторов.

Концерт пройдет по адресу: Коптевская, 26, корпус 6.

Начало мероприятия в 14.00. (ео)