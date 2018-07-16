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Музыкальную программу ко Дню города подготовит библиотека на Коптевской
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Музыкальную программу ко Дню города подготовит библиотека на Коптевской 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Ко Дню города библиотека № 46 на Коптевской проведет концерт «Теплом Москвы согретые»; в программу войдут выступления вокально-инструментального ансамбля «Белый рояль».
— Наши гости 8 сентября отметят вместе с российской столицей замечательную дату. День города — это праздник, объединяющий людей самых разных возрастов, специальностей и интересов. Все песни в этот день будут посвящены любимой Москве, — сообщил один из организаторов.
Концерт пройдет по адресу: Коптевская, 26, корпус 6.
Начало мероприятия в 14.00. (ео)
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