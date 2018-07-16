Новую платформу Окружная Савеловского направления МЖД введут в эксплуатацию 21−22 июля

Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

По данным пресс-службы, на предстоящие выходные запланированы масштабные работы по присоединению нового участка пути к уже существующему в районе остановочного пункта Окружная. «После этого для посадки и высадки пассажиров пригородных поездов из Москвы откроется новая платформа Окружная, которая построена ближе к МЦК», − пояснили в МЖД.

Как отметили в пресс-службе дороги, в рамках программы по интеграции радиальных направлений железных дорог с МЦК на Савеловском направлении возвели железнодорожную Савеловскую эстакаду. Именно на ней расположена новая пригородная пассажирская платформа Окружная.

Для проведения работ перед запуском нового участка пути с 17:00 субботы, 21 июля, до 6:30 воскресенья, 22 июля, вводятся технологические «окна». Они назначены преимущественно на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

В МЖД уточнили, что новая платформа Окружная построена по типу островной: поезда на ней будут останавливаться с каждой стороны. Кроме того, платформу оборудовали навесом от осадков и нанесли противоскользящее покрытие.

Сначала для прохода к платформе придется пользоваться временной лестнице, добавили в пресс-службе дороги. Тем временем продолжится строительство павильона с эскалаторами и лифтами. «В перспективе павильон соединит строящийся второй выход из метро станции „Окружная“ и одноименную станцию МЦК», − сказано в сообщении дороги.

28 и 29 июля аналогичные работы проведут на том участке пути, по которому поезда следуют в Москву. По данным МЖД, длина нового участка превысит два километра. включая новые подходы, два пути и платформу. После его запуска старый участок пути демонтируют.