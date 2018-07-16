В Москве может появиться новый вид транспорта

Столичные власти поддержали проект строительства канатной дороги через Химкинское водохранилище. Она свяжет станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал», сократив время в пути между ними по земле с 45 до семи минут.

«Действительно, такой проект сейчас есть. Поступило предложение от инвестора, но технико-экономическое обоснование не оформлено, все на стадии обсуждения. В виде идеи мы считаем, что такой проект должен быть, тем более, что мы сейчас реализовали канатную дорогу в Лужниках, если экономически она покажет себя эффективной, мы как город готовы это поддержать, такая связка для города будет позитивной», — подтвердил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин

Предполагаемый объем инвестиций в объект составляет 4 миллиарда рублей, срок строительства — три года. По прогнозам, в сутки новым видом транспорта станут пользоваться около 19 тысяч человек. Отметим, что аналогичную функцию выполняет канатная дорога в Нижнем Новгороде, соединяющая его с городом Бор.

Напомним, что в течение трех месяцев московские власти решат дальнейшую судьбу единственной в городе монорельсовой линии, соединяющей станцию метро «Тимирязевская» с ВДНХ.