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Движение в центре Москвы ограничат на три дня из-за ралли советских автомобилей
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Движение в центре Москвы ограничат на три дня из-за ралли советских автомобилей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Движение в центре Москвы будет ограничено 20, 21 и 22 июля в связи с подготовкой и проведением «ГУМ-авторалли». Об этом в пятницу сообщила пресс— служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Полное перекрытие на Биржевой площади с 00:01 20 июля до 16:00 21 июля и 22 июля с 01:00 до 05:00, на улице Ильинка от Биржевой до Красной площади с 00:01 до 16:00 21 июля и с 01:00 до 05:00 22 июля", — говорится в сообщении.
В ралли, которое состоится 21 июля, примут участие 133 экипажа на исторических автомобилях советских марок. Модели ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, «Москвич» и «Запорожец» начнут стокилометровый пробег с Красной площади, проехав по историческим местам столицы.
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