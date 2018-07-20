Движение в центре Москвы ограничат на три дня из-за ралли советских автомобилей

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Движение в центре Москвы будет ограничено 20, 21 и 22 июля в связи с подготовкой и проведением «ГУМ-авторалли». Об этом в пятницу сообщила пресс— служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Полное перекрытие на Биржевой площади с 00:01 20 июля до 16:00 21 июля и 22 июля с 01:00 до 05:00, на улице Ильинка от Биржевой до Красной площади с 00:01 до 16:00 21 июля и с 01:00 до 05:00 22 июля", — говорится в сообщении.