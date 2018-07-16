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Победителей конкурса «Парки Подмосковья» назовут во время фестиваля парков в Домодедове
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Победителей конкурса «Парки Подмосковья» назовут во время фестиваля парков в Домодедове 

Вести Подмосковья 54 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Фестиваль подмосковных парков состоится в парке культуры и отдыха «Елочки» в Домодедове 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Глава ведомства Оксана Косарева рассказала, что в этом году «Фестиваль парков» пройдет в парке «Елочки», признанным лучшим в регионе в 2017 году. «В рамках фестиваля состоится церемония награждения победителей смотра-конкурса „Парки Подмосковья“ и презентация лучших практик современного паркового строительства и деятельности парков культуры и отдыха Московской области», — добавила министр.
По ее словам, в рамках фестиваля назовут победителей конкурса «Парки Подмосковья» 2018 и обладателей денежных премий в 7 номинациях. Обладатели премии «Лучший парк культуры и отдыха» получат вознаграждение в сумме 14 миллионов рублей, лучший проект по созданию парка наградят премией в 10,5 миллиона рублей. Обладатели специальных денежных премий в номинациях «За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны», «За креативный подход к созданию зон отдыха населения», «За лучшую детскую площадку парка культуры и отдыха» и «За лучший проект „Танцевальная площадка“ получат по миллиону рублей.
Организаторы подготовили для гостей и участников фестиваля мастер-классы и квесты. Также для посетителей выступят артисты и будет работать „Летний кинотеатр“.
Напомним, проект „Парки Подмосковья“ стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92, из которых 20 парков культуры и отдыха созданы практически с нуля.
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