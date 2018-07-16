В Москве сегодня открывается эстакадная платформа Окружная

В выходные для пассажиров откроется новая платформа Окружная Савеловского направления, построенная на эстакаде прямо над одноименной платформой МЦК.

Напомним, около Окружной формируется крупный транспортно-пересадочный узел, где пересекаются МЦК, Люблинско-Дмитровская линия метро и Савеловское направление пригородных поездов. Окружная Савеловского направления находится на отдалении от МЦК, и было принято решение построить новую платформу.

Как рассказали «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, в двое ближайших выходных — с 21 на 22 и 28 на 29 июля движение переведут на построенный участок пути, а остановку переведут на новую платформу. С 21 на 22 число переключат движение «из Москвы », в следующие — в Москву. Новая платформа островная — поезда останавливаются с обеих сторон. На платформе нанесено противоскользящее покрытие, сверху — навес во всю длину станции. Пока что пройти к новой платформе можно будет по временной лестнице, на станции продолжается строительство павильона, в котором разместят лифты и эскалаторы для маломобильных пассажиров. В будущем павильон объединит строящийся второй выход со станции метро Окружная" и станцию МЦК. После этого между всеми тремя видами транспорта появится пересадка по принципу «сухие ноги».