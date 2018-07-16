Специальное приложение разработали для посетителей Московского урбанистического форума 

В помощь посетителям Московского урбанистического форума разработали специальное приложение, стало известно 14 июля.
Платформа позволяет уточнить расписание мероприятий.
— В разделе «Программа» есть две закладки: «Деловая программа» и «Фестиваль», — перечислил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Он добавил, что приложение позволяет найти других участников форума и пообщаться с ними.
На сайте мэра Москвы напомнили, что мероприятие международного уровня с 17 по 22 июля пройдет в парке «Зарядье».