Специальное приложение разработали для посетителей Московского урбанистического форума

В помощь посетителям Московского урбанистического форума разработали специальное приложение, стало известно 14 июля.

Платформа позволяет уточнить расписание мероприятий.

— В разделе «Программа» есть две закладки: «Деловая программа» и «Фестиваль», — перечислил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин

Он добавил, что приложение позволяет найти других участников форума и пообщаться с ними.