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Специальное приложение разработали для посетителей Московского урбанистического форума
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Специальное приложение разработали для посетителей Московского урбанистического форума 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В помощь посетителям Московского урбанистического форума разработали специальное приложение, стало известно 14 июля.
Платформа позволяет уточнить расписание мероприятий.
— В разделе «Программа» есть две закладки: «Деловая программа» и «Фестиваль», — перечислил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Он добавил, что приложение позволяет найти других участников форума и пообщаться с ними.
На сайте мэра Москвы напомнили, что мероприятие международного уровня с 17 по 22 июля пройдет в парке «Зарядье».
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
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